Аттестаты школьникам Узбекистана выдадут дистанционно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выпускники школ 2019-2020 учебного года получат аттестаты в электронном виде. Оригинал аттестатов будет выдан после окончания карантинных ограничений, сообщило Министерство народного образования на своем официальном Телеграм-канале.

Как отмечается, документы до выдачи выпускникам будут храниться в школах. Решение принято в целях безопасности детей.

О дате и условиях проведения переводных и выпускных экзаменов в школах министерство пока не сообщает.

Напоминаем, что карантин в Узбекистане был введен 16 марта. Решением республиканской комиссии карантин продлится минимум до 1 июня.