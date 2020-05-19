Аттестаты школьникам Узбекистана выдадут дистанционно

- Узбекистан, общество
- 18:15, 19 мая 2020
- Просмотров: 187
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выпускники школ 2019-2020 учебного года получат аттестаты в электронном виде. Оригинал аттестатов будет выдан после окончания карантинных ограничений, сообщило Министерство народного образования на своем официальном Телеграм-канале.
Как отмечается, документы до выдачи выпускникам будут храниться в школах. Решение принято в целях безопасности детей.
О дате и условиях проведения переводных и выпускных экзаменов в школах министерство пока не сообщает.
Напоминаем, что карантин в Узбекистане был введен 16 марта. Решением республиканской комиссии карантин продлится минимум до 1 июня.