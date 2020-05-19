[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число зараженных в Таджикистане стремительно растет, за сутки — 207

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки не зафиксировано случаев смерти от вируса. Общее количество зараженных в стране достигло 1936, скончался 41 пациент.

Первые 15 случаев заражения в Таджикистане были официально подтверждены 30 апреля.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Кашемир накапливается в Монголии, поскольку пандемия парализует торговлю
  • Как Монголия не допустила локальную передачу коронавируса?
  • Зарегистрирована еще одна группа кандидата в президенты Беларуси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com