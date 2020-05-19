Число зараженных в Таджикистане стремительно растет, за сутки — 207

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая сообщил единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

За сутки не зафиксировано случаев смерти от вируса. Общее количество зараженных в стране достигло 1936, скончался 41 пациент.

Первые 15 случаев заражения в Таджикистане были официально подтверждены 30 апреля.

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