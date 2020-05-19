Узбекистан вернул на родину 39 тысяч соотечественников. Ожидается возвращение ещё 12 тысяч

CentralAsia (UZ) - Узбекистан вернул на родину 39 тысяч граждан. Ожидается возвращение ещё 12 тысяч человек, сообщил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего 19 мая.

«Наряду с борьбой с заболеванием мы также заботимся о наших гражданах за рубежом. На сегодняшний день мы вернули 39 тысяч соотечественников на родину. Принимаются меры для оказания необходимой помощи и возвращения еще 12 тысяч, оказавшихся в трудном положении за границей», – отметил Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, Узбекистан организовал чартерные рейсы с 11 по 24 мая для возврата соотечественников на родину. По данным посольства Узбекистана в Москве, онлайн-заявки на возвращение домой подали около 65 тысяч граждан, находящихся в России в условиях карантинных ограничений. Однако, в списки для репатриации будут вносить только женщин, детей, а также нуждающихся в лечении граждан.