В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 2855

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 19 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2855 (+30).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 6 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 24 – у граждан, прибывших из-за рубежа (из них 19 граждан прибыли 14 мая из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, а 5 – 15 мая из Казахстана) и помещенных на карантин.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2338 граждан. В данное время в специализированных медицинских учреждениях 9 регионов Узбекистане лечатся 504 пациентов.