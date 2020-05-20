[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольская акробатка застряла на круизном судне и тренируется 50 дней в море

CentralAsia (MNG) -  

До пандемии коронавируса монгольская акробатка А.Уранбилэг каждую ночь удивляла зрителей на шоу Cirque du Soleil на круизном корабле, изгибая тело в шар и балансируя на вертикальной палке, удерживаемой во рту.

Однако за последние 50 дней 26-летняя акробатка застряла в тесной каюте у итальянского побережья, делая стойку на руках и расщепляясь, проводя видеозвонки в WhatsApp и задаваясь вопросом, когда снова будет работать в цирке.

«К счастью, я привыкла переносить свое тело в небольшие пространства», - пошутила она. «Я не могу дождаться, чтобы вернуться в цирк, но мы понятия не имеем, когда мир будет готов снова посмотреть живые выступления», - добавила она.

От Бродвея до спортивных арен пандемия парализовала мир живых развлечений, в том числе Cirque du Soleil, знаменитого монгольского шоу гибкости «Уран нугаралт» или монгольского акробатического искусства.

Монголы верят, что дети должны быть обучены гибкости (монгольское акробатическое искусство) с маленького возраста, так как их кости не полностью зрелые, и, следовательно, гибкость развивается с большей легкостью. Монгольское акробатическое искусство является истинным чудом. Гибкость достигается большим терпением, настойчивостью и практикой.

У монголов есть много упражнений на развитие гибкости, которые не должны быть ограничены только профессиональным кругом. Важно подчеркнуть, что они являются истинно монгольскими.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане за ночь выявили 11 новых случаев коронавируса. Всего 2802
  • Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ
  • В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com