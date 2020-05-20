Монгольская акробатка застряла на круизном судне и тренируется 50 дней в море

CentralAsia (MNG) -

До пандемии коронавируса монгольская акробатка А.Уранбилэг каждую ночь удивляла зрителей на шоу Cirque du Soleil на круизном корабле, изгибая тело в шар и балансируя на вертикальной палке, удерживаемой во рту.





Однако за последние 50 дней 26-летняя акробатка застряла в тесной каюте у итальянского побережья, делая стойку на руках и расщепляясь, проводя видеозвонки в WhatsApp и задаваясь вопросом, когда снова будет работать в цирке.





«К счастью, я привыкла переносить свое тело в небольшие пространства», - пошутила она. «Я не могу дождаться, чтобы вернуться в цирк, но мы понятия не имеем, когда мир будет готов снова посмотреть живые выступления», - добавила она.







От Бродвея до спортивных арен пандемия парализовала мир живых развлечений, в том числе Cirque du Soleil, знаменитого монгольского шоу гибкости «Уран нугаралт» или монгольского акробатического искусства.





Монголы верят, что дети должны быть обучены гибкости (монгольское акробатическое искусство) с маленького возраста, так как их кости не полностью зрелые, и, следовательно, гибкость развивается с большей легкостью. Монгольское акробатическое искусство является истинным чудом. Гибкость достигается большим терпением, настойчивостью и практикой.





У монголов есть много упражнений на развитие гибкости, которые не должны быть ограничены только профессиональным кругом. Важно подчеркнуть, что они являются истинно монгольскими.



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