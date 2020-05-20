Монголия предлагает энергетическое решение для мирового горнодобывающего гиганта Rio Tinto

CentralAsia (MNG) -

Стоимость расширения монгольского медного проекта Rio Tinto может быть сокращена почти на $1 млрд в соответствии с неожиданным планом правительства Монголии, который может увеличить долгосрочное влияние принимающей страны на Rio Tinto и проект.





Правительство Монголии сообщило дочерним компаниям Rio Tinto, строящим медную расширению Оюу-Толгой на сумму $6,8 млрд, что оно планирует построить государственную угольную электростанцию, которая обеспечит долгожданный внутренний источник энергии для шахты.





Последний крик от правительства Монголии появился буквально за месяц до парламентских выборов в развивающейся стране и за неделю до того, как монгольские суды заслушали обвинения против правительственных чиновников, подписавших соглашение 2015 года, которое лежит в основе расширения Оюу-Толгой.





Существующий рудник в Оюу-Толгой работает на угольном электричестве, которое импортируется из соседнего Китая, но Монголия потребовала, чтобы Rio Tinto нашла внутренний источник энергии до 30 июня 2023 года.





В феврале Rio Tinto отметила, что угольная электростанция стоимостью $924 млн является наиболее вероятным внутренним решением, хотя и указала, что она не будет завершена до июня 2024 года.





Правительство Монголии не согласилось с предложением Rio Tinto о строительстве электростанции на сумму $924 млн и сообщило Rio Tinto и ее дочерним компаниям, что оно планирует построить государственную электростанцию на угольных месторождениях Таван-Толгой.





Этот неожиданный шаг имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для Rio Tinto и дочерней компании, которой принадлежит 66 процентов Оюу-Толгой, Turquoise Hill Resources.





Финансируемая правительством электростанция сократит краткосрочные расходы Rio Tinto и Turquoise Hill Resources на проект; Перспектива, которая понравится миноритарным инвесторам в Turquoise Hill Resources, учитывая, что компании необходимо привлечь «не менее $4 млрд» в виде дополнительных средств для покрытия расходов и запланированных выбросов на расширении Оюу-Толгой.





Но контролируемая правительством электростанция предоставит правительству долгосрочный источник влияния на проект разработки рудника, что может быть важно, учитывая капризный характер отношений Монголии с Rio Tinto. Также считается, что правительство может построить такую электростанцию дешевле, чем на $924 млн, предложенными Rio Tinto и ее дочерними компаниями.





Turquoise Hill заявила, что в целом поддерживает предложение правительства, при условии дальнейшего согласования коммерческих условий поставки электроэнергии и сроков строительства. Rio Tinto и ее дочерним компаниям, вероятно, потребуется гарантия, что они смогут продолжать импортировать электроэнергию из Китая до тех пор, пока не будет построена электростанция правительства Монголии, предполагая, что крайний срок в июне 2023 года для Rio Tinto, чтобы найти внутренний источник энергии, может быть продлен.





Диапазон расходов был сокращен до $1,3–1,8 млрд, при этом $1,5 млрд являются наилучшим предположением компании на данном этапе. Если Turquoise Hill верна в этих оценках, стоимость строительства составит $6,8 млрд без учета стоимости электростанции, и первое устойчивое производство произойдет примерно в середине 2023 года.





В 2012 году в Rio Tinto ожидали, что к 2015 году будет завершено расширение подземного строительства Оюу-Толгой, и она будет запущена в производство, передает Financial Review.

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