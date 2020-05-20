Старый портрет Ленина из серебряного волокна оценен на аукционе в Монголии в $357 тыс.

CentralAsia (MNG) -
Улан-Баторские галереи «Mon Art» и «Only art» планируют провести онлайн-аукцион.
Прошло четыре года с тех пор, как мы основали «Only art». В прошлом наши онлайн-аукционы проводились через Viber. Создание крупнейшей галереи «Mon Art» в Монголии, является отличной возможностью для нас. Онлайн-аукцион состоится в следующую пятницу, 22-го числа этого месяца, говорит Т.Сарангоо, художница и арт-менеджер галереи «Only art».
На аукционе будут продаваться многие живописи, портреты и другие творения монгольских мастеров. Одна из самых интересных работ — портрет Ленина, созданный из серебряного волокна. Его начальная цена составляет 1 млрд тугриков или примерно $357 тыс.
А также есть портрет Өгөдэй-Хана, третьего сына Великого Чингисхана и другие живописи, портреты и творения арта-контемпорари. А также продаются старинные монгольские седла.
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