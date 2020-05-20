За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 218 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 3,2%.

В разрезе регионов:

- город Шымкент – 50 (11,4%);



- город Алматы – 37 (2,0%);

- город Нур-Султан – 32 (2,5%);

- Карагандинская область – 24 (9,1%);

- Атырауская область – 23 (3,0%);

- Костанайская область – 12 (12,2%);

- Западно-Казахстанская область – 10 (3,0%);

- Жамбылская область – 9 (4,3%);

- Алматинская область – 7 (3,3%);

- Туркестанская область – 5 (2,1%);

- Кызылординская область – 5 (2,0%);

- Актюбинская область – 3 (1,3%);

- Мангистауская область – 1 (0,6%).

На 20 мая всего в стране выявлено 6969 случаев коронавируса, из них скончались 35 человек.

Коронавирус в Казахстане

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