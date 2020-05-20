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  20 мая 2020
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Граждане Монголии устроили митинг в Южной Корее, чтобы их вернули на родину фото)

CentralAsia (MNG) -  

Граждане Монголии, которые не могут вернуться домой из Республики Корея 20 мая устроили мирную демонстрацию перед Министерством иностранных дел страны.

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Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями также приняли участие в митинге. Эти люди протестуют по многим причинам, например, не получают официального ответа от правительства Монголии или Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), не знают, когда смогут вернутся на родину, где их ждут маленькие дети и потеряли работу.

Они требуют от правительства Монголии и ГЧК немедленной эвакуации их из Республики Корея.

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