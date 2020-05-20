Граждане Монголии устроили митинг в Южной Корее, чтобы их вернули на родину фото)

CentralAsia (MNG) -

Граждане Монголии, которые не могут вернуться домой из Республики Корея 20 мая устроили мирную демонстрацию перед Министерством иностранных дел страны.

Граждане Монголии, которые не могут вернуться домой из Республики Корея 20 мая устроили мирную демонстрацию перед Министерством иностранных дел страны.