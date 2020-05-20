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  20 мая 2020
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В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана приняло решение отменить проведение итоговых экзаменов в школах в текущем учебном году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобразования.

Школам рекомендовано выставить итоговые оценки на основе успеваемости за учебный год.

Сообщается, что такое решение было принято во исполнение поручений президента страны по созданию благоприятных условий для населения во время карантина и с учетом многочисленных обращений родителей в адрес МНО.

Напомним, что с​ 16 марта этого года, после выявления первых больных коронавирусом во всех школах Узбекистана был введен карантин, после чего школы перешли в режим дистанционного обучения.

Специальная правительственная комиссия заявила 14 мая, что карантин будет действовать в стране как минимум до 1 июня​.

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