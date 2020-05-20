В Южной Корее за сутки выявили сразу 32 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) министерства здравоохранения Кореи.

Из 32 новых случаев 24 — локальные, восемь завозные. За сутки из больниц выписаны 128 человек, всего за время пандемии в стране вылечилось 10 тыс. 66 пациентов с коронавирусом.

Общее количество зараженных в стране увеличилось до 11 110 человек, из них скончались 263 пациента.

Новый всплеск заражения в Корее случился после выявления зараженного в одном из развлекательных заведений в районе Итхэвон в Сеуле.