В Узбекистане самозанятых граждан освободят от уплаты подоходного налога

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут созданы достойные условия для самозанятых граждан, имеющих профессию. Готовится к внедрению новая система, которая освободит их от уплаты подоходного налога.

То есть самозанятые представители более 60 профессий, такие как парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры, программисты, будут освобождены от подоходного налога. Об этом было сообщено 19 мая на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном дополнительным мерам поддержки предпринимательства.

По сообщению пресс-службы президента, для того, чтобы воспользоваться этой привилегией, достаточно сообщить об этом в налоговые органы по телефону.

На встрече обсуждались гарантии прав предпринимателей и неприкосновенности имущества.

«Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил компетентным ведомствам усилить ответственность за нарушение неприкосновенности собственности, обеспечить полноценное исполнение решений суда о компенсации имущества предпринимателей.