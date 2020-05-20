[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Китае зарегистрированы 5 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Китае зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, в стране за сутки также выявлены 16 бессимптомных носителей коронавируса.

Из 5 новых случаев локальные — 4, один завозной случай.

На данный момент общее количество зараженных в Китае достигло 82 965 человек, из них скончались 4634 пациента.

print
  • В Южной Корее за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса
  • МВФ завершил обсуждение вопроса о чрезвычайном доступе к инструменту быстрого финансирования в Монголии
  • В Южной Корее за сутки выявили сразу 32 новых случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com