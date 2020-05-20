За сутки в Китае зарегистрированы 5 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Китае зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 20 мая сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, в стране за сутки также выявлены 16 бессимптомных носителей коронавируса.

Из 5 новых случаев локальные — 4, один завозной случай.

На данный момент общее количество зараженных в Китае достигло 82 965 человек, из них скончались 4634 пациента.