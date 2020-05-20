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  20 мая 2020
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В Колумбии карантин продлен до конца мая
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Колумбии Иван Дуке Меркес заявил, что карантин из-за коронавируса в стране будет продлен до 31 мая. Срок текущего режима карантина истекает 25 мая.

Как сообщила руководитель аппарата президента Мария Паула Корреа, срок действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации в стране продлен до 31 августа.

Колумбийцы старше 70 лет и дети младше 5 лет как и прежде будут находиться в изоляции. Им будет разрешено выходить только под контролем.

На сегодняшний день в Колумбии зарегистрированы 16 935 случаев заражения коронавирусом, из них скончались 613 человек.

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