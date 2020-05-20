Министры сельского хозяйства стран Центральной Азии обсудили планы преодоления последствий пандемии

CentralAsia (UZ) - Центральноазиатские страны делятся опытом борьбы с пандемией и мер политики в области продовольственной безопасности, сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Бишкеке. ФАО и Узбекистан, где пройдет следующая Европейская региональная конференция, организовали совещание в формате круглого стола для министров сельского хозяйства пяти центральноазиатских стран (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана). Целью виртуального совещания по обеспечению продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства было оказание содействия диалогу во время пандемии COVID-19.

К ним присоединились эксперты ФАО, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийского банка развития, Международного фонда сельскохозяйственного развития, Исламского банка развития и Всемирного банка.

«Поскольку строгие меры изоляции, барьеры в торговле и другие факторы сильно влияют на сельское хозяйство, а также на доступ потребителей к продовольствию, а личные встречи и международные конференции становятся невозможными из-за ограничений на поездки, подобный форум был очень своевременным и необходимым», - сказал Владимир Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО и Региональный представитель в Европе и Центральной Азии.

Как сообщила недавно ФАО в бюллетене «Ситуация на продовольственном рынке Европы и Центральной Азии и политика реагирования на пандемию COVID-19», поставки основных продовольственных товаров, включая пшеницу, стабильны в Европе и Центральной Азии, как и во всем остальном мире. Однако в результате принятия мер по смягчению последствий пандемии COVID-19 произошли сбои в логистике, что затруднило распределение продовольствия и сельскохозяйственное производство в некоторых странах.

В этой связи министры, отвечающие за сельское хозяйство и продовольствие, поделились своим опытом разработки политики, действий и планов по преодолению последствий нынешней ситуации. Они также обсудили национальные инициативы и меры, направленные на недопущение сбоев в продовольственной товаропроводящей цепочке и производстве продовольствия. Все это создает основу для определения возможных областей сотрудничества.

«С самого начала развития текущей ситуации ФАО настоятельно призывает страны защищать продовольственную безопасность уязвимых групп населения, помогать мелким фермерам поддерживать сельскохозяйственное производство и поддерживать функционирование продовольственных товаропроводящих цепочек для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания источников средств к существованию фермеров, а также тех, кто занят в агропродовольственной переработке и торговле. Добиться этого ФАО и другим партнерам по развитию, национальным директивным органами другим партнерам помогает лучшее понимание ситуации в каждой центральноазиатской стране», - добавил Рахманин.

В будущем предлагается продолжить такой обмен информацией - это может способствовать своевременному и эффективному сотрудничеству между странами Центральной Азии в целях смягчения последствий пандемии для обеспечения продовольственной безопасности и ведения сельского хозяйства.

