Среди вернувшихся из Индии не выявлены зараженные коронавирусом, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -

19 мая 158 человек прибыли специальным рейсом из Дели в Улан-Батор. Двое из них находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и пять в Государственной общей больнице. Это пациенты, которые перенесли трансплантацию печени, стали донорами, заболели раком кожи или перенесли операцию на спине. Остальные пассажиры были доставлены в специально подготовленные отели.

19 мая 158 человек прибыли специальным рейсом из Дели в Улан-Батор. Двое из них находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и пять в Государственной общей больнице. Это пациенты, которые перенесли трансплантацию печени, стали донорами, заболели раком кожи или перенесли операцию на спине. Остальные пассажиры были доставлены в специально подготовленные отели.