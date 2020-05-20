Среди вернувшихся из Индии не выявлены зараженные коронавирусом, - Минздрав Монголии

- Монголия, происшествия
- 9:58, 20 мая 2020
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- Обновлено: 10:01, 20 мая 2020
CentralAsia (MNG) -
19 мая 158 человек прибыли специальным рейсом из Дели в Улан-Батор. Двое из них находятся на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и пять в Государственной общей больнице. Это пациенты, которые перенесли трансплантацию печени, стали донорами, заболели раком кожи или перенесли операцию на спине. Остальные пассажиры были доставлены в специально подготовленные отели.
Первоначальные тесты 158 человек из Индии были отрицательными, сказала А.Амбасэлмаа, начальник отдела надзора и исследований НИЦИЗ.
Вчера в трех лабораториях НИЦИЗ было проведено 247 тестов, все были отрицательными, и коронавирус не был обнаружен. Коронавирус не был обнаружен в 32 образцах из Государственной больницы общего профиля и районных больниц столицы. На сегодняшний день 26 пациентов уже выздоровели, смертельных исходов нет, 114 человек находятся на лечение в НИЦИЗ, сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Минздрава по ситуации Covid-19.
Коронавирус в Монголии
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