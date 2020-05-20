Иностранцы, живущие в Монголии, не заинтересованы в возвращении на родину, - сотрудник миграционной службы

CentralAsia (MNG) - Наша организация отвечает на все вопросы, связанные с визами на жительство и перемещением иностранцев, в рамках определенных функций, указанных в законе, сообщил Д.Мандах, старший специалист по визам и разрешениям, миграционный службы Монголии.



В соответствии с решением правительства Монголии и Государственной чрезвычайной комиссии мы придерживаемся тех же принципов, что и другие страны, и регулируем их в соответствии с законом о правовом статусе иностранных граждан. Кроме того, через министерство иностранных дел страны изучают условия, при которых граждане Монголии могут продлевать свои визы и платят ли они, и следуем общим международным принципам.



Существует международное соглашение об освобождении от виз. Например, в Республике Корея гражданам с краткосрочными визами до 90 дней предоставляются бесплатные визы на максимально длительный срок. Наша страна идет по тому же пути. Если виза иностранного гражданина, постоянно проживающего в Монголии, продлевается в соответствии с определенными требованиями, срок визы иностранца, который намерен вернуться временно или на срок до 90 дней, продлевается в соответствии с ограничениями режима карантина. Существует мнение, что визы могут быть не продлены для иностранцев во время пандемии. Если возникнет проблема, необходимо будет использовать регистрационную информацию и помочь данному иностранному гражданину. Поэтому иностранец должен обратиться в Управление миграционной службы для регистрации и продления своей визы.



В Монголии проживает более 19 000 иностранцев из 121 страны, имеющих вид на жительство. Большинство из них, 2933, являются студентами и 437 временными иностранными жителями в Монголии. На международном уровне считается, что иностранцы, живущие в Монголии, живут в самых благоприятных условиях. Кроме того, 80-90 процентов пассажиров, путешествующих за границу на чартерных рейсах, являются монголами, что указывает на то, что иностранцы, проживающие в Монголии, не хотят возвращаться. Кроме того, решения, принятые правительством и Государственной чрезвычайной комиссией, являются оперативными, а принятые меры признаны на международном уровне. Другими словами, Монголия становится одной из самых привлекательных стран для проживания иностранцев, уточнил Д.Мандах.



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