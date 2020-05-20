Кембриджский университет отменит все очные занятия в 2020-2021 учебном году

CentralAsia (CA) - Кембриджский университет отменит все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Financial Times.

В университете считают возможным обязательное сохранение социального дистанцирования. При этом отмечается, что все лекции будут доступны в режиме онлайн.

«Учитывая, что, вероятно, необходимость в социальном дистанцировании сохранится, университет решит, что очных лекций не будет в следующем академическом году. Лекции все также будут доступны онлайн», - говорится в заявлении университета.

В университете также добавили, что пока не отвергают возможность сохранения некоторых очных занятий в малых группах учащихся.