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  20 мая 2020
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Кембриджский университет отменит все очные занятия в 2020-2021 учебном году

CentralAsia (CA) -  Кембриджский университет отменит все очные лекции в следующем учебном году на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Financial Times.

В университете считают возможным обязательное сохранение социального дистанцирования. При этом отмечается, что все лекции будут доступны в режиме онлайн.

«Учитывая, что, вероятно, необходимость в социальном дистанцировании сохранится, университет решит, что очных лекций не будет в следующем академическом году. Лекции все также будут доступны онлайн», - говорится в заявлении университета.

В университете также добавили, что пока не отвергают возможность сохранения некоторых очных занятий в малых группах учащихся.

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