Совместная делегация ЕС и ЮНФАО посетила аймак Завхан (фото)

CentralAsia (MNG) -

Создание рабочих мест, развитие сельских районов и устойчивое экономическое развитие находятся в центре дискуссий между послом Европейского Союза в Монголии, представителем Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и губернатором аймака Завхан.







«Европейский Союз вместе с ФАО поддерживают аймак Завхан в улучшении и укреплении условий и возможностей для создания рабочих мест в частном секторе в цепочках создания стоимости в производстве мяса, молочных продуктов и овощей. Укрепление партнерских отношений является ключевым фактором развития сельских районов и общин», - сказал посол Европейского Союза в Монголии Траян Христеа.





«Вмешательство ЕС в создание рабочих мест действительно затрагивает самую суть устойчивого экономического развития. Настоящая проблема в современном мире заключается в создании продуктивной и достойной занятости для людей, в то же время вкладывая средства в устойчивые продовольственные системы. Это именно то, что делает проект ЕС, и мы рады быть партнером в этом начинании», - сказал представитель ФАО Винод Ахуджа.





Посол Европейского Союза в Монголии Траян Христеа и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Винод Ахуджа посещают аймак Завхан, чтобы встретиться с местными властями, учителями, студентами, гражданским обществом и бенефициарами финансируемых ЕС проектов.





Во время встречи с губернатором Завхана Батсайханом Даймаа они обсудили приоритеты развития аймака и финансируемые ЕС мероприятия ФАО и мероприятия в аймаке. Они подробно остановились на важности поддержки лучших возможностей трудоустройства и развития устойчивых цепочек добавленной стоимости для развития и роста сельских районов. Они подчеркнули дополнительную ценность укрепления партнерских отношений между местными властями и гражданским обществом для содействия всеохватному, справедливому и устойчивому экономическому росту.





В ходе визита посол Европейского Союза в Монголии и представитель ФАО посетили также бенефициаров финансируемого ЕС проекта «Поддержка созданию рабочих мест в Монголии» Компонент 2: Цепочки создания стоимости (4,45 млн евро или 13,5 млрд тугриков). Проект позволяет создавать рабочие места в частном секторе посредством целенаправленных вмешательств для устойчивого укрепления конкретных цепочек создания стоимости, где Монголия имеет потенциальные сравнительные преимущества: мясо, молочные продукты, волокна, кожа и овощи. Он осуществляется ФАО и ЮНИДО в различных регионах Монголии.





Кроме того, посол Европейского Союза в Монголии встретился с бенефициарами других проектов, финансируемых ЕС: «Повышение вклада организаций гражданского общества в устойчивое местное экономическое развитие и рост провинции Завхан», осуществляемое World Vision, «Поддержка создания рабочих мест в Монголии Компонент 1: Политика в области труда (SECIM 1)», внедренная компанией Hulla Dynamics, и «Поддержка диверсификации экономики Монголии посредством доступа МСП к финансам», внедренная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения