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  20 мая 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 25 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 20 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2880 (+25), - сообщил Минздрав.

Из подтвержденных новых случаев 5 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 20 – у граждан, прибывших из-за рубежа. Из 20 граждан 5 - прибыли из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, 10 – из Казахстана и были помещены в карантинный центр, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 2 – водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования из Казахстана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2338 граждан. Сейчас в Узбекистане лечатся 529 пациентов. Среди них у 6 человек состояние тяжелое.

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