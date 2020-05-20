В Туркменистане помиловали одну из женщин, распространявших видео об урагане

CentralAsia (TM) - 18 мая в Туркменабате состоялся суд над женщиной, которая была задержана за отправку за рубеж видеоматериалов о последствиях урагана, сообщают «Хроники Туркменистана».

Жительницу микрорайона Химик города Туркменабата 1968 года рождения хотели осудить по двум статьям (212 и 192) Уголовного кодекса. Но позже ее включили в список помилованных в честь Gadyr gijesi (Ночи всемогущества) и освободили после уплаты штрафа.

Судьба второй задержанной неизвестна.

Как сообщалось ранее, после обрушившегося на Лебапский веляат урагана 27 апреля полиция Туркменабата задержала 66 человек, в телефонах которых обнаружила фото и видео стихийного бедствия. На двух были заведены уголовные дела.

Большую часть задержанных отпустили после допросов. Людей предупредили, что в случае повторного нарушения закона им будет грозить более серьезное наказание, вплоть до тюремного заключения.

Как отмечает издание, вместо оказания помощи пострадавшим, полиция региона направила силы на поиск людей, загружающих в интернет фото и видео последствий урагана. С первых чисел мая в отделениях полиции Туркменабата находятся 66 человек, в телефонах которых были обнаружены такие материалы.