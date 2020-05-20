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  20 мая 2020
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В Нидерландах зарегистрирован случай заражения человека коронавирусом от норки

CentralAsia (CA) -  В Нидерландах сотрудник звероводческой фермы заразился коронавирусом от норки, сообщает Reuters со ссылкой министра сельского хозяйства страны.

Заражение коронавирусом норок в Нидерландах было подтверждено в апреле на звероводческих фермах. Но было заявлено, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

Позже министр сельского хозяйства сообщила, что ранее опубликованные рекомендации, возможно, были ошибочными.

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