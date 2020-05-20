В годы Второй мировой войны в СССР был изобретен летающий танк? - Tekniikan Maailmaa (фото)

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CentralAsia (CA) - Авиаконструктор Олег Антонов в 1940 году предложил приделать к танку крылья, чтобы дать ему возможность самостоятельно долететь до поля боя. Идея казалась потрясающей, но на практике выявились проблемы, пишет финское издание Tekniikan Maailmaa. Статья переведена ИноСми.

Сложные времена развивают в человеке изобретательность, а время сложнее войны вряд ли можно найти. Вторая мировая война вошла в историю своими масштабными научно-техническими достижениями. Некоторые достижения, такие как ракетные технологии изменили мир навсегда. Другие, например, нацистская штурмовая винтовка с изогнутым стволом или британский бомбардировщик с электромагнитной катушкой стали любопытными экспонатами истории.

К этой последней категории можно отнести и разработанный в Советском Союзе Летающий танк А-40. Советские изобретатели надеялись, что он изменит способ переброски танков на поле боя.

Армии разных стран хотели улучшить этот процесс еще до Второй мировой войны. Большие танки были слишком тяжелыми для транспортировки самолетами. Танки поменьше, в свою очередь, не стоили вероятного уничтожения бомбардировщиков врагом.

Танки пробовали сбрасывать на поле боя с парашютами и без. Проводились и испытания по выброске экипажа вместе с танком и раздельно.

В 1940 году авиаконструктор Олег Антонов предложил совершенно новую идею. А что, если приделать к танку крылья и дать ему долететь до места боевых действий самостоятельно?

Идея Антонова вызвала интерес только спустя два года после ее появления, когда Германия напала на Советский Союз. В 1942 году Антонова попросили собрать прототип изобретения.

Прототип Летающего танка А-40 был создан на базе легкого танка Т-60, к которому крепился планер с двумя рядами крыльев. Танк должны были доставить в район ведения боевых действий на тяжелом бомбардировщике — например, на бомбардировщике Петляков Пе-8 или Туполев ТБ-3.

​После приземления, по расчетам Антонова, танк можно было использовать в боевых действиях через несколько минут. Таким образом, планеры были бы «одноразовыми».

Первый и единственный прототип был собран в том же 1942 году.

Как пишет издание Gizmodo, рассказавшее об изобретении в 2014 году, отсоединение танка от буксировщика происходило «до гениального просто» — при помощи поворота башни танка.

На бумаге изобретение казалось потрясающим, однако на практике выявилось несколько проблем.

Для испытательного полета танк облегчили — с него сняли башню и боекомплект, не заправили горючим до конца. И все же груз оказался слишком большим для мощности бомбардировщика ТБ, и его двигатели начали перегреваться вскоре после взлета. Танк пришлось отцепить раньше, чем планировалось. Несмотря на неожиданные изменения в ходе испытаний, пилот-испытатель Сергей Анохин посадил планер успешно.

Приземлившись, Анохин отправился на танке на базу, где сообщил, что посадка прошла как по маслу.

Несмотря на видимую успешность, вскоре после первого испытательного полета проект был забыт. В дальнейшем изобретение должны были приспособить для использования с танками Т-34. Для этого потребовались бы крылья гораздо большего размера и больше самолетов-буксировщиков, которые в военные годы для таких экспериментов было выделить тяжело.