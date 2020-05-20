Эвакуация монгольских граждан из-за рубежа будет продолжаться бесперебойно, - ГЧК

- Монголия, происшествия
- 11:52, 20 мая 2020
- Просмотров: 241
CentralAsia (MNG) -
С 28 января 2020 года 130 206 граждан въехали в Монголию, из которых 3315 были доставлены из-за рубежа 15 чартерными рейсами и 5007 через железнодорожные и автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, сообщила Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) на регулярном брифинге.
Полковник Б.Ууганбаяр, начальник оперативного штаба ГЧК, сказал: «Только за последнюю неделю 1070 монголов были эвакуированы из Турции, Индии и России чартерными рейсами и через северный пограничный пункт - Алтанбулаг.
На сегодняшний день 10761 монгол из 46 стран обратился с просьбой о возвращении домой из-за ограничений на перемещение границы, связанных с COVID-19. Среди них 1611 человек с маленькими детьми, 449 по медицинским показаниям, 869 пожилых, 152 беременных женщины, 136 с краткосрочными визами, 158 которые не смогли остаться в стране, 2818 студентов, 1 002, которые стали финансово недееспособными, 358 несовершеннолетних, а также более 3000, у которых есть другие причины.
Сегодня 2029 человек, включая репатриантов из Индии, находятся под защитной изоляцией в 27 местах в столице и сельской местности.
Планируется организовать эвакуацию студентов из России, а также второй рейс в Индию. Конкретной даты пока не установлено, но ГЧК и заместитель премьер-министра поручили обеспечить подготовку. Некоторые монгольские граждане в Китае просили въезда на родину. Вскоре они будут эвакуированы из Китая и изолированы в Замын-Ууде. Мы официально объявляем, что эвакуация граждан будет продолжаться непрерывно».
Коронавирус в Монголии
Карта распространения