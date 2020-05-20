Эвакуация монгольских граждан из-за рубежа будет продолжаться бесперебойно, - ГЧК

CentralAsia (MNG) -

С 28 января 2020 года 130 206 граждан въехали в Монголию, из которых 3315 были доставлены из-за рубежа 15 чартерными рейсами и 5007 через железнодорожные и автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, сообщила Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) на регулярном брифинге.

С 28 января 2020 года 130 206 граждан въехали в Монголию, из которых 3315 были доставлены из-за рубежа 15 чартерными рейсами и 5007 через железнодорожные и автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты, сообщила Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) на регулярном брифинге.

Полковник Б.Ууганбаяр, начальник оперативного штаба ГЧК, сказал: «Только за последнюю неделю 1070 монголов были эвакуированы из Турции, Индии и России чартерными рейсами и через северный пограничный пункт - Алтанбулаг.

Полковник Б.Ууганбаяр, начальник оперативного штаба ГЧК, сказал: «Только за последнюю неделю 1070 монголов были эвакуированы из Турции, Индии и России чартерными рейсами и через северный пограничный пункт - Алтанбулаг.