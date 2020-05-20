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  20 мая 2020
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Заседание замминистров иностранных дел стран Центральной Азии и России состоится 21 мая

CentralAsia (UZ) -  21 мая в формате видеоконференцсвязи состоится заседание заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и России, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В работе заседания примут участие заместители глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе мероприятия предусматривается обмен мнениями по повестке дня III Министерской встречи стран Центральной Азии и России, обсуждение ситуации в Афганистане, актуальных направлений торгово-экономического и регионального сотрудничества, а также вопросов координации взаимодействия в предотвращении последствий коронавирусной пандемии.

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