Из России чартерным рейсом на родину прибыли 213 таджикистанцев

CentralAsia (TJ) - Чартерным рейсом авиакомпании «Таджик Эйр» по направлению Душанбе — Москва — Душанбе 19 мая на родину были возвращены 213 граждан Таджикистана, находившиеся в центрах временного содержания иностранных граждан, а также тела граждан, в силу различных причин, лишившихся жизни на территории России. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таджикистана.



Этим спецрейсом в Таджикистан также была доставлена партия медицинских препаратов и защитных средств, в том числе противовирусные медикаменты, защитные маски, перчатки и очки, приобретенные таджикистанцами, проживающими в России.



С указом президента Эмомали Рахмона принято решение реализовать план постепенного и поэтапного возвращения граждан Таджикистана, оказавшихся за границей из-за пандемии коронавируса.



В то же время процесс репатриации граждан из-за рубежа будет зависеть от создания необходимых условий, в том числе наличия соответствующих мест для карантина или медицинского наблюдения в Таджикистане, говорится в сообщении.



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