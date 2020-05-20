В Таджикистане ни один ребенок не заражен коронавирусом, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане на сегодняшний день ни один ребенок не заразился коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«Среди детей от одного года до 10 в стране никто до сих пор не заразился, а среди тех, кому от 10 до 20 лет, зарегистрирован только один случай, молодой человек уже вылечен и никакой угрозы его здоровью нет», - сказал начальник пресс-центра Минздрава Таджикистана Эмомали Мирзо.

По его словам, коронавирусом заразилась 16-летняя девочка, в течение одной недели она проходила лечение во втором корпусе Медицинского центра «Шифобахш» и была выписана.

По последним данным единого национального портала по ситуации с коронавирусом, на данный момент в Таджикистане коронавирус выявлен у 1936 человек, скончался 41 пациент.

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