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  20 мая 2020
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В Таджикистане ни один ребенок не заражен коронавирусом, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане на сегодняшний день ни один ребенок не заразился коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.

«Среди детей от одного года до 10 в стране никто до сих пор не заразился, а среди тех, кому от 10 до 20 лет, зарегистрирован только один случай, молодой человек уже вылечен и никакой угрозы его здоровью нет», - сказал начальник пресс-центра Минздрава Таджикистана Эмомали Мирзо.

По его словам, коронавирусом заразилась 16-летняя девочка, в течение одной недели она проходила лечение во втором корпусе Медицинского центра «Шифобахш» и была выписана.

По последним данным единого национального портала по ситуации с коронавирусом, на данный момент в Таджикистане коронавирус выявлен у 1936 человек, скончался 41 пациент.

Коронавирус в Таджикистане
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