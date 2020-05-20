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  20 мая 2020
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В мире число зараженных коронавирусом приближается к 5 миллионам

CentralAsia (CA) -  На 20 мая коронавирусом инфицированы 4,9 млн человек во всем мире, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Большинство из случаев заражения зарегистрировано в США. На данный момент у 1,5 млн американцев выявлена коронавирусная инфекция.

После США по числу зараженных идет Россия, где зарегистрировано более 299 тыс. случаев коронавируса. На днях Бразилия вышла на третье место, обогнав ряд европейских стран. В Бразилии коронавирус обнаружен у 271 тыс. человек. В Великобритании — 250 тыс., Испании — 232 тыс.

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