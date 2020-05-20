Трамп может запретить въезд в США из Бразилии
- Азия и мир, общество
- 13:15, 20 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Бразилии стремительно растет число зараженных коронавирусом. Она находится на третьем месте по количеству случаев коронавируса, после США и России, вирус выявлен у 271 тыс. бразильцев.
Как сообщает Reuters, президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения запрета на въезд в США из Бразилии.
«Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», - сказал Трамп.