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  20 мая 2020
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Трамп может запретить въезд в США из Бразилии

CentralAsia (CA) -  В Бразилии стремительно растет число зараженных коронавирусом. Она находится на третьем месте по количеству случаев коронавируса, после США и России, вирус выявлен у 271 тыс. бразильцев.

Как сообщает Reuters, президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения запрета на въезд в США из Бразилии.

«Я не хочу, чтобы люди приезжали оттуда и заражали наших граждан», - сказал Трамп.


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