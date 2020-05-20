В Узбекистане за месяц карантина в ДТП погибли 76 человек

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана представила статистику ДТП за прошедший апрель.

По данным ведомства, за месяц произошло 336 ДТП, из них со смертельным исходом - 76. В результате на месте погибли 38 человек, еще столько же спустя 24 часа в больницах. Пострадали 334 человека.

Всего зарегистрировано 38 ДТП с участием детей, 168 с участием пешеходов, 8 аварий произошло по вине пьяных водителей.

Ташкент на первом месте по количеству аварий - за месяц в столице произошло 75 ДТП, большинство которых случилось по неосторожности водителей (20), несоблюдения скоростного режима (18) и перехода улицы в неположенном месте (13).

На втором месте по количеству ДТП - Ташкентская область (42), на третьем - Наманганская область (28).

В Узбекистане с 30 марта по 30 апреля пользование личным автотранспортом в Ташкенте и областных центрах было запрещено. Движение автотранспорта в этот промежуток времени разрешалось только на основании специальных разрешений для некоторых категорий автомобилей.