[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за месяц карантина в ДТП погибли 76 человек

CentralAsia (UZ) -  Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана представила статистику ДТП за прошедший апрель.

По данным ведомства, за месяц произошло 336 ДТП, из них со смертельным исходом - 76. В результате на месте погибли 38 человек, еще столько же спустя 24 часа в больницах. Пострадали 334 человека.

Всего зарегистрировано 38 ДТП с участием детей, 168 с участием пешеходов, 8 аварий произошло по вине пьяных водителей.

Ташкент на первом месте по количеству аварий - за месяц в столице произошло 75 ДТП, большинство которых случилось по неосторожности водителей (20), несоблюдения скоростного режима (18) и перехода улицы в неположенном месте (13).

На втором месте по количеству ДТП - Ташкентская область (42), на третьем - Наманганская область (28).

В Узбекистане с 30 марта по 30 апреля пользование личным автотранспортом в Ташкенте и областных центрах было запрещено. Движение автотранспорта в этот промежуток времени разрешалось только на основании специальных разрешений для некоторых категорий автомобилей.

print
  • Аттестаты школьникам Узбекистана выдадут дистанционно
  • В Нидерландах зарегистрирован случай заражения человека коронавирусом от норки
  • В Германии обнаружен новый очаг заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com