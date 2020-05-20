[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Сингапуре заключенного приговорили к смертной казни через Zoom

CentralAsia (CA) -  В Сингапуре мужчина был приговорен к смертной казни через видеозвонок Zoom, сообщает The Guardian.

37-летний гражданин Малайзии Пунитан Дженасан приговорен к смертной казни за преступление связанное с наркоторговлей.

По словам представителя Верховного суда Сингапура, это был первый случай в стране, когда смертный приговор был вынесен дистанционно.

В Сингапуре из-за пандемии многие судебные слушания были отложены в течение периода карантина, который начался в начале апреля и длится до 1 июня. Но некоторые важные процессы, как этот, проводятся дистанционно.


print
  • Зафрахтованный правительством Монголии самолет прибыл из Нью-Дели
  • В школах Узбекистана отменили итоговые экзамены
  • Американская компания заявила об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com