В Сингапуре заключенного приговорили к смертной казни через Zoom

CentralAsia (CA) - В Сингапуре мужчина был приговорен к смертной казни через видеозвонок Zoom, сообщает The Guardian.



37-летний гражданин Малайзии Пунитан Дженасан приговорен к смертной казни за преступление связанное с наркоторговлей.

По словам представителя Верховного суда Сингапура, это был первый случай в стране, когда смертный приговор был вынесен дистанционно.



В Сингапуре из-за пандемии многие судебные слушания были отложены в течение периода карантина, который начался в начале апреля и длится до 1 июня. Но некоторые важные процессы, как этот, проводятся дистанционно.





