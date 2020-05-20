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  20 мая 2020
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В России число зараженных коронавирусом превысило отметку в 300 тысяч

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4021 (45,9%).

На 20 мая в России нарастающим итогом выявлено 308 705 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на коронавирус , в том числе 225,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 273 953 человека.

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