В России число зараженных коронавирусом превысило отметку в 300 тысяч

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8764 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 20 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4021 (45,9%).

На 20 мая в России нарастающим итогом выявлено 308 705 случаев (+2,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на коронавирус , в том числе 225,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 273 953 человека.