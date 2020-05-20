За сутки в России от коронавируса скончались 135 пациентов

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 135 человек, передает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 2972 человек. А число зараженных достигло 308 705 человек, из них за последние сутки — 8764.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,5 млн лабораторных исследований на коронавирус , в том числе 225,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 273 953 человека.