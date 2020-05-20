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  20 мая 2020
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В Казахстане еще 51 человек выздоровел от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц был выписан 51 пациент с коронавирусом. Об этом 20 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Итого количество выздоровевших в Казахстане составило 3649 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1037;

- Нур-Султан – 628;

- Кызылординская область – 216;

- Шымкент – 207;

- Атырауская область – 193;

- Западно-Казахстанская область – 189;

- Актюбинская область – 161;

- Карагандинская область – 156;

- Туркестанская область – 156;

- Алматинская область – 150;

- Жамбылская область – 142;

- Павлодарская область – 141;

- Акмолинская область – 96;

- Мангистауская область – 70;

- Костанайская область – 50;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Восточно-Казахстанская область – 28.

Коронавирус в Казахстане
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