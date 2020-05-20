В Казахстане еще 51 человек выздоровел от коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц был выписан 51 пациент с коронавирусом. Об этом 20 мая сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Итого количество выздоровевших в Казахстане составило 3649 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1037;
- Нур-Султан – 628;
- Кызылординская область – 216;
- Шымкент – 207;
- Атырауская область – 193;
- Западно-Казахстанская область – 189;
- Актюбинская область – 161;
- Карагандинская область – 156;
- Туркестанская область – 156;
- Алматинская область – 150;
- Жамбылская область – 142;
- Павлодарская область – 141;
- Акмолинская область – 96;
- Мангистауская область – 70;
- Костанайская область – 50;
- Северо-Казахстанская область – 29;
- Восточно-Казахстанская область – 28.