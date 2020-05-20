Facebook начал платить налоги в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook встала на налоговый учет в Узбекистане, следует из данных Государственного налогового комитета.

Сообщается, что зарегистрированная в Нидерландах Facebook Technologies Ireland Limited, которой принадлежит социальная сеть Facebook, встала на учет 19 мая.

Общее количество иностранных интернет-компаний, зарегистрированных в стране в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, превысило десяти.

Ранее сообщалось что, Google заплатила Узбекистану 85 000 евро за первый квартал, а Apple - $59,2 тысяч.

С начала 2020 года иностранные юридические лица, осуществляющие реализацию услуг и товаров в электронной форме, местом реализации которых является Узбекистан, признаются налогоплательщиками в части таких услуг, оказываемых физическим лицам.

Налоговый комитет создал НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.