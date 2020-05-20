Бетонные блоки с улиц Ташкента отправляют для ремонтных работ в Сардобе

CentralAsia (UZ) - Бетонные блоки, стоявшие на 300-метровой автомагистрали при въезде в Алмалык из Ташкента забирают для строительных работ в водохранилище Сардоба. Об этом 19 мая сообщила администрация города Ташкента.

Как сообщается на сайте администрации, вместо бетонных заграждений устанавливаются бетонные плиты высотой в 30 см., шириной 3 метра.

Бетонные плиты, демонтированные с этого участка дороги, будут использованы на строительных работах в районах, пострадавших от прорыва плотины водохранилища “Сардоба”, - отмечается в сообщении.

4 мая стало известно, что около 2500 бетонных блоков на улицах Ташкента были отправлены в Сырдарьинскую область для восстановления Сардобинской плотины.

Плотина Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области обрушилась в 5:55 утра 1 мая, затопив близлежащие дома.

Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.