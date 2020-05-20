В столице Казахстана каждый день выявляется коронавирус у продавцов магазинов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане мы практически ежедневно регистрируем случаи коронавируса среди продавцов различных магазинов, сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«За прошедшие несколько дней было проверено 358 объектов, из них 85 объектов не соблюдают требования, эти требования не соблюдаются на продовольственных, непродовольственных объектах.

Продавцы работают без масок, перчаток, средств защиты, антисептиков нет, не соблюдается хранение хлебобулочных изделий, в стоматологических объектах, салонах красоты. В Нур-Султане мы практически ежедневно регистрируем случаи коронавируса среди продавцов различных магазинов», - сказала Есмагамбетова.

В Нур-Султане всего коронавирус выявлен у 1319 человек, скончались 5 пациентов.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения