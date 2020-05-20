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  20 мая 2020
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30 стран участвуют в тендере по строительству ВЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  70 компаний и консорциумов из 30 стран подали заявки на участие в тендере по строительству в Узбекистане первой ветровой электростанции мощностью 100 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Ветровая электростанция будет построена в Караузякском районе Республики Каракалпакстан.

«Первый тендер по ветроэнергетическому проекту будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, основной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной мощностью 1 ГВт», – говорится в сообщении министерства.

Победители тендера будут участвовать в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках этого проекта.

Данный проект является частью комплексной стратегии запуска возобновляемых источников энергии, реализуемой правительством Республики Узбекистан.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в стране в ближайшие 10 лет, планируется расширить ассортимент экономически эффективных и экологически чистых ветряных электростанций.

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