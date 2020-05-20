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  20 мая 2020
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МЧС Узбекистана прокомментировало фото сжигаемой одежды, распространённые в соцсетях

CentralAsia (UZ) -  МЧС Узбекистана прокомментировало фотографии, распространившиеся 20 мая в соцсетях. На снимках видно, как сотрудники в форме сжигают одежду и вещи.

Пользователи стали комментировать фото, отмечая, что таким образом уничтожают благотворительную помощь, адресованную жителям пострадавших районов.

В МЧС опровергли эту информацию. Как отмечается в сообщении министерства, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области. Наводнение произошло 1 мая после прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище.

"Затопленные районы были обезвожены и расчищены. В настоящее время в этих районах проводят второстепенные мероприятия. К примеру, собирают вещи, поврежденные водой, вывозят предметы домашнего обихода с этих территории и производят утилизацию. Потому что такие вещи считаются непригодными для повторного использования и не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

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