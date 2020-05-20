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  20 мая 2020
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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, - Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

CentralAsia (CA) -  В России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что сегодня, 20 мая впервые количество выписанных пациентов с коронавирусом превысило число заболевших.

«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией. Это позволит разгрузить систему здравоохранения страны», - сказал он.

Премьер добавил, что в последние три дня в России отмечается наименьший прирост зараженных коронавирусом, сегодня эта цифра менее 3%.

«Мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов. То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты», - заключил Мишустин.

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