Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, - Мишустин

Михаил Мишустин

CentralAsia (CA) - В России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.



Он отметил, что сегодня, 20 мая впервые количество выписанных пациентов с коронавирусом превысило число заболевших.

«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией. Это позволит разгрузить систему здравоохранения страны», - сказал он.



Премьер добавил, что в последние три дня в России отмечается наименьший прирост зараженных коронавирусом, сегодня эта цифра менее 3%.



«Мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов. То, что сегодня происходит, в принципе дает нам основания для спокойного оптимизма при соблюдении мер и концепции и методики аккуратного и поэтапного возвращения в нормальную экономическую жизнь при использовании средств индивидуальной защиты», - заключил Мишустин.