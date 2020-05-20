Из-за скандального видео из сауны в Казахстане уволен прокурор Алматинской области. Видео

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- 17:43, 20 мая 2020
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|Предыстория: Из-за скандального видео из сауны приостановлены полномочия председателя суда Алматинской области. Видео
CentralAsia (KZ) - В Алматинской области уволен прокурор Панфиловского района Саян Шалгимбаев, отдыхавший в сауне вместе с коллегами и судьями во время режима ЧП. Об этом сообщает Tengrinews.
Данную информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
Ранее председатель Верховного суда Жакип Асанов приостановил полномочия еще одного героя ролика - председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтова.
Видео из сауны появилось в сети в начале мая. Его автор проводит экскурсию по помещению, показывает его комнаты. Также он заявляет, что с ним отдыхают судья районного суда и районный прокурор Алматинской области.
Видео можете посмотреть тут.
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