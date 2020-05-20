В Узбекистане выявлено ещё 47 новых случаев коронавируса. Всего 2927

- Узбекистан, общество
- 18:04, 20 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 часов 20 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2927 (+47).
Как сообщил Минздрав, из подтвержденных новых случаев 28 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 19 – у граждан, прибывших из-за рубежа (15 граждан чартерным рейсом привезены из Казани, 4 - из Санкт-Петербурга) и помещенных в карантиный центр.
В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2366 граждан.