В Узбекистане выявлено ещё 47 новых случаев коронавируса. Всего 2927

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 часов 20 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2927 (+47).

Как сообщил Минздрав, из подтвержденных новых случаев 28 выявлено у граждан, находившихся на карантине, 19 – у граждан, прибывших из-за рубежа (15 граждан чартерным рейсом привезены из Казани, 4 - из Санкт-Петербурга) и помещенных в карантиный центр.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2366 граждан.