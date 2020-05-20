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  20 мая 2020
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Таджикистан отправил в Узбекистан поезд со стройматериалами пострадавшим в Сардобе

CentralAsia (TJ) -  20 мая помощь правительства Таджикистана поступила для пострадавших от стихийных бедствий в Узбекистане, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-службу председателя Согдийской области.

Гуманитарную помощь доставили представители правительства Таджикистана, Исполнительного органа государственной власти Согдийской области и Государственного унитарного республиканского предприятия «Захирахои моддии Сугд» руководству Сырдарьинской области Узбекистана.

Помощь состоит из 51 грузового вагона, в основном включает строительные материалы: цемент, шифер, краска, гвозди и другие необходимые принадлежности.

Дружественная помощь будет направлена на устранение последствий стихийного бедствия, в результате которого была прорвана дамба Сардобинского водохранилища и нанесён огромный ущерб народному хозяйству.

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