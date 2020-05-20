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  20 мая 2020
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Алматинцы не соблюдают санитарные нормы в общественном транспорте, - СМИ (видео)
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы 19 мая был организован рейд городским Департаментом полиции совместно с Управлением городской мобильности и сотрудниками СЭС.

Телеканал Алматы ТВ передает, что почти половина пассажиров в салонах общественного транспорта не соблюдает санитарные нормы. Жители не надевают маски, защитные перчатки и не соблюдают дистанцию в полтора метра.

Причины у всех разные - кто-то не взял маску с собой, другие вовсе не верят в существование коронавируса, говорит корреспондент канала.

Режим ЧП в Казахстане был снят 11 мая, но карантинные меры остаются в силе.

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