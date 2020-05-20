Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые появился в маске. Фото

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с мэром Душанбе Рустамом Эмомали 20 мая посетил несколько временных больниц, организованных в Душанбе, а также встретился с работниками здравоохранения. Об этом сообщает агентство Ховар.

Это первое появление на публике Эмомали Рахмона в маске.

Также он встретился с работниками здравоохранения и поблагодарил их за труд во время пандемии коронавируса.

В Таджикистане на сегодняшний день коронавирус обнаружен у 2140 человек, скончался 41 пациент.



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