Спустя 12 дней Ucell опровергла, что Гульнара Каримова владеет акциями компании

CentralAsia (UZ) - Оператор мобильной связи Ucell опроверг информацию о том, что дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова владеет акциями компании.

Дети Гульнары Каримовой Ислам и Иман Каримовы 8 мая распространили на своих страницах в соцсетях обращение президенту Шавкату Мирзиёеву.

В письме утверждалось, что Гульнара Каримова якобы владеет акциями компании Ucell и, что в настоящее время компания перешла в руки других собственников, а не государства. "Оба этих утверждения полностью не соответствуют действительности", - отмечается на официальном сайте сотовой компании спустя 12 дней после публикации обращения Каримовых.

"5 декабря 2018 года Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции купил у группы Telia, которой владеет, в том числе, правительство Швеции, 100% долю в уставном капитале компании COSCOM за 215 миллионов долларов США и долговые требования группы Telia к компании COSCOM в размере около 485 млн. долларов США. При совершении сделки уполномоченными органами нескольких государств было установлено отсутствие владения Г. Каримовой акций компании", - отмечается в сообщении компании.

В декабре 2018 года Узбекистан в лице своего уполномоченного агентства приобрел компанию COSCOM у группы компаний Telia и, самое главное, продолжает владеть и управлять ей, - заявляет сотовый провайдер.

"Сделка по приобретению компании COSCOM была проведена в строгом соответствии со всеми необходимыми юридическими, финансовыми и регуляционными требованиями нескольких государств", - отмечается в сообщении Ucell.

