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  20 мая 2020
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В Самарканде из-за обнаружения коронавируса закрыли Центр экстренной медицинской помощи
Предыстория: Генпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против врача из Самарканда

CentralAsia (UZ) -  В связи с обнаружением инфекции COVID-19 у пациентов и медицинского персонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи деятельность центра была приостановлена с 19 мая 2020 года.

Как сообщило региональное управление здравоохранения, 67 пациентов, проходивших лечение в этом учреждении, были переведены в Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

В Самаркандском управлении здравоохранения не уточнили о точном числе выявленных случаев коронавируса в Центре экстренной медицинской помощи.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что завотделением больницы в Самаркандской области заразил 34 человек, в том числе свою супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарного законодательства, но позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела.

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