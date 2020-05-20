В Самарканде из-за обнаружения коронавируса закрыли Центр экстренной медицинской помощи

CentralAsia (UZ) - В связи с обнаружением инфекции COVID-19 у пациентов и медицинского персонала Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи деятельность центра была приостановлена с 19 мая 2020 года.

Как сообщило региональное управление здравоохранения, 67 пациентов, проходивших лечение в этом учреждении, были переведены в Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии.

В Самаркандском управлении здравоохранения не уточнили о точном числе выявленных случаев коронавируса в Центре экстренной медицинской помощи.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что завотделением больницы в Самаркандской области заразил 34 человек, в том числе свою супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарного законодательства, но позднее Генпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела.