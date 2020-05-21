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  21 мая 2020
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Мирзиёев открыл в Ташкенте трехуровневую транспортную развязку

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая ознакомился с путепроводом, возведенным в столице, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние три года автомобилей в Ташкенте стало больше на 95 тысяч. В связи с этим, для увеличения пропускной способности дорог и уменьшения пробок, за последние три года в столице были построены и введены в эксплуатацию 4 путепровода.

Ахангаранское шоссе является частью Ташкентской кольцевой автомобильной дороги. Строительство новой части улицы Махтумкули увеличило движение на этих дорогах. Проект был начат в 2018 году.

Транспортная развязка на этом перекрестке состоит из 3 уровней, длина нижней, тоннельной части составляет 593 метра, средний уровень в виде кольца имеет протяженность 29 метров, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.

Прежде этот перекресток имел пропускную способность 7 тысяч автомобилей в час. Теперь за час здесь могут проехать 20 тысяч транспортных средств. Здесь не используются светофоры, что также обеспечивает бесперебойность движения.

Кроме того, этот новый объект сократил расстояние маршрута «Ташкент-Чимган» на 22 километра.

"Неизбежно, количество автомобилей в Ташкенте будет только расти. Поэтому необходимо действовать наперед и продолжить работу по расширению улиц и строительству мостов", - отметил президент.

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