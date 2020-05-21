Федерация бокса Монголии предоставит защитное снаряжение во время пандемии COVID-19

CentralAsia (MNG) -

Монгольская федерация бокса (MBF) работает над поставкой оборудования для сдерживания распространения COVID-19 в стране.





Это является частью благотворительной программы MBF, организация которой предоставляет белые ткани, маски для лица и многие другие необходимые защитные средства во время пандемии коронавируса.





Дашдэмбэрэл Бат-Эрдэнэ, президент MBF, в настоящее время находится на карантине в столице страны Улан-Баторе, но продолжает дистанционно поддерживать учителей, спортсменов, тренеров и коллег в спорте.





На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 140 подтвержденных завозных случаев COVID-19, при этом нет случаев смерти, связанных с вирусом.





Генеральный секретарь MBF Батнасан Цоодол, завоевавший бронзу на чемпионате Азии по боксу 1995 года, возглавил кампанию по пожертвованию экипировки и принял участие в собрании по передаче пожертвований.





В ноябре прошлого года в столице Монголии состоялся Чемпионат Азии по боксу среди азиатских боксеров.





После дзюдо бокс - самый успешный вид спорта в Монголии на Олимпийских играх, с семью медалями, включая золото для Энхбатына Бадар-Уугана в Пекине 2008 года, одной из двух золотых медалей, завоеванных страной.





В Лондоне 2012 года Монголия выиграла две медали, серебряную и бронзовую, а также добавила бронзовую медаль в Рио-2016.





Капитан команды, серебряный призер Азиатских игр Чинзориг Баатарсух, уже прошел квалификацию на Токийские игры в рамках отборочного турнира Олимпийских игр в Азии и Океании.





Токио 2020 был отложен до 2021 года из-за вспышки COVID-19.

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