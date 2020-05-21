В Монголии средний доход домашнего хозяйства вырос на 6,6%

CentralAsia (MNG) -
Согласно результатам социально-экономического обследования домохозяйств за первый квартал 2020 года, среднемесячный доход домохозяйств составил 1,5 млн тугриков или $536, увеличившись на 248,5 (19,7%) тыс. тугриков или $89 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличившись на 133,6 тугриков или $48 (9,7%) тыс. с предыдущего квартала. Среднемесячные расходы домохозяйств составили 1,6 млн тугриков или $572, увеличившись на 228,2 (17,1%) тыс. тугриков или $82 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и увеличились на 120,5 (8,3%) тыс. тугриков или $43 по сравнению с предыдущим кварталом.
Среднемесячный реальный доход домохозяйства (с учетом изменения цен) в первом квартале 2020 года составил 1,2 млн тугриков или $429, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 134,1 (12,6%) тугриков или $48, и увеличился на 74,6 тыс. тугриков или $27 (6,6%). тысяч с предыдущего квартала.
Кроме того, структура доходов домохозяйств со средним ежемесячным доходом домохозяйства более 1,6 млн тугриков или $572 показывает, что 60,4% - это доход от заработной платы, 9,8% - доход от пенсий и пособий, 7,6% - доход от сельскохозяйственного производства домохозяйства, 8,9% - доход от несельскохозяйственного производства и услуг домохозяйства, а 13,3% - от других доходов.
Среднемесячные реальные расходы домохозяйств (с учетом изменения цен) в первом квартале 2020 года составили 1,2 млн тугриков или $429, увеличившись на 114,0 (10,1%) тыс. тугриков или $27 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и увеличились на 62,6 тыс. тугриков или $22 (5,3%) с предыдущего квартала.
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