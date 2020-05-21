В Монголии средний доход домашнего хозяйства вырос на 6,6%

CentralAsia (MNG) -

Согласно результатам социально-экономического обследования домохозяйств за первый квартал 2020 года, среднемесячный доход домохозяйств составил 1,5 млн тугриков или $536, увеличившись на 248,5 (19,7%) тыс. тугриков или $89 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличившись на 133,6 тугриков или $48 (9,7%) тыс. с предыдущего квартала. Среднемесячные расходы домохозяйств составили 1,6 млн тугриков или $572, увеличившись на 228,2 (17,1%) тыс. тугриков или $82 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и увеличились на 120,5 (8,3%) тыс. тугриков или $43 по сравнению с предыдущим кварталом.